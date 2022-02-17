Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş’tan olay görüntüler! Şok ihanet iddiası: ’Açıklamazsan ben açıklayacağım sokağa çıkamayacaksın’

"AÇIKLAMAZSAN BEN AÇIKLAYACAĞIM"

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar ile Ragıp Savaş'tan olay görüntüler! Bir dönemin ünlü pop şarkısı Tayfun Duygulu ile 1996 yılında evlilik yapan Beste Açar, 1997 yılında Duygulu'dan boşanmış fakat henüz boşanma aşamasındayken tanışmış olduğu Onur Berberoğlu ile babasından gizlice Kıbrıs'a kaçmışlardı. Bir süre sonra Beste Açar'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve Oben adında bir oğlu dünyaya gelmişti.