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Kaya Çilingiroğlu umumi tuvalete girerken görüntülendi! "Otobüse ve metroya da biniyorum”

Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu. Mekan çıkışında elindeki İstanbulkart'la dikkat çeken Çilingiroğlu, Bebek'teki umumi tuvalete girerken görüntülendi. "Otobüse ve metroya da biniyorum" diyen Çilingiroğlu'nun Instagram hesabından daha önce paylaştığı metroda yolculuk yaparken çekildiği fotoğraf yeniden gündeme geldi.

31.08.2020 17:11 - Son Güncelleme: 31.08.2020 17:40
Kaya Çilingiroğlu İstanbulkart’la umumi tuvalete girerken görüntülendi! Otobüse ve metroya da biniyorum”

Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu. Mekan çıkışında elindeki İstanbulkart'la dikkat çeken Çilingiroğlu, umumi tuvalete girerken görüntülendi. "İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum" diyen Çilingiroğlu, daha önce metroda yolculuk yaparken fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaşmıştı... Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışan o isimlerden bazıları...

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Kaya Çilingiroğlu İstanbulkart’la umumi tuvalete girerken görüntülendi! Otobüse ve metroya da biniyorum”

Hande Ataizi ve sevgilisi

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye'de bir halk otobüsünde görüntülendi. Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.

Kaya Çilingiroğlu İstanbulkart’la umumi tuvalete girerken görüntülendi! Otobüse ve metroya da biniyorum”

Levent durağında inen çiftin "Toplantıya yetiştik" dediği duyuldu.

Kaya Çilingiroğlu İstanbulkart’la umumi tuvalete girerken görüntülendi! Otobüse ve metroya da biniyorum”

Kaya Çilingiroğlu İstanbulkart’la umumi tuvalete girerken görüntülendi! Otobüse ve metroya da biniyorum”

Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, önceki gün metroyla seyahat ederken objektiflere takıldı

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