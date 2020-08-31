Kaya Çilingiroğlu umumi tuvalete girerken görüntülendi! "Otobüse ve metroya da biniyorum”

Hande Ataizi ve sevgilisi

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye'de bir halk otobüsünde görüntülendi. Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.