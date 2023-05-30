Kaya Akkaya’nın ağabeyi bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Duyanın ağzı açık kaldı! Kendisinden de ünlüymüş...

13 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaya Akkaya'nın annesi Lerzan Akkaya'dır. Kaya Akkaya'nın kardeşleri de kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan Akkaya 2012 yılından beri Selen Sürel ile evlidir.