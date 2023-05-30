Kaya Akkaya'nın ağabeyi bakın kim çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Duyanın ağzı açık kaldı! Kendisinden de ünlüymüş...
Yalancı Yarim, Bizim Aile, Yol Arkadaşım, Hatırla Gönül, Uçurum, Gönülçelen gibi birçok önemli yapımda rol alan Kaya Akkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2012 yılında Selen Sürel ile evlenen Akkaya'nın kendisi kadar ağabeyi ve ablası da ünlüymüş. 43 yaşındaki Kaya Akkaya meğer o 2 ünlü ismin kardeşiymiş! Duyanın ağzı açık kaldı. Şimdilerde Tetikçi'nin oğlu dizisinde rol alan Akkaya'nın kardeşlerinin o isimler olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kaya Akkaya'nın kendisi gibi çok ünlü olan ağabeyi ve ablası kimlermiş...
30.05.2023 18:47 - Son Güncelleme: 30.05.2023 18:47
13 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaya Akkaya'nın annesi Lerzan Akkaya'dır. Kaya Akkaya'nın kardeşleri de kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olan Akkaya 2012 yılından beri Selen Sürel ile evlidir.