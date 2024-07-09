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Kavak Yelleri'nin efsane oyuncusu meğer... Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşi bakın kim çıktı!

Ekranların sevilen yüzü Demet Evgar, başarılı performansıyla göz doldurduğu "Bahar" dizisiyle kariyerinde yeni bir zirveye daha imza attı. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evgar'ın, oyunculuktaki başarısının arkasında yatan sır ise şaşırttı! Meğerse Demet Evgar'ın, setlere hiç de yabancı olmayan ve bir dönem aynı dizide rol aldığı bir kardeşi varmış! Peki Demet Evgar'ın, bugüne kadar pek de gündeme gelmeyen ve yeteneğini kanıtlamış olan kardeşi kim? İşte cevabı...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 12:34 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 12:35
Kavak Yelleri’nin efsane oyuncusu meğer... Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! 1

"Alev Alev", "Avlu", "Güneşi Gördüm" gibi yapımlardaki başarılı performansıyla Türk dizi tarihine adını yazdıran Demet Evgar, şimdilerde "Bahar" dizisiyle gündemde.

Kavak Yelleri’nin efsane oyuncusu meğer... Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! 2

Ancak başarılı oyuncunun özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan bir detay, herkesi şaşırttı! Meğerse Demet Evgar'ın setlere hiç de yabancı olmayan ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken bir erkek kardeşi varmış.

Kavak Yelleri’nin efsane oyuncusu meğer... Ablasıyla aynı dizideymiş! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! 3

Üstelik iki kardeş, yıllar önce aynı dizide kamera karşısına geçmişti bile...

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