Kavak Yelleri'nin Deniz'iydi... İbrahim Kendirci'den yıllar sonra bomba itiraf!

"ONSUZ YAPAMIYORUZ"

Yaptığın meslekte önemli değil mi sence sosyal medya şu an bu çağda? Senin sektöre başladığın zamandan bu güne kadar çok fazla şey değişmedi mi sence de?

Galiba önemli ya evet. Ben sektöre başladığımda bugünkü gibi sosyal medya olsaydı zaten Justin Bieber bendim! Gülmeyin! Kamera arkası çok kalabalık şu an siz göremiyorsunuz ama herkes gülüyor şu anda. Artık her şey sosyal medya üzerinden değerlendiriliyor. Sahnen bitiyor twitter'a bir girip bakıyorsun anında yorumlar alıyorsun. Her şeye anında eleştiri yapılıyor ve bir de birbirimizi hiç sevmiyoruz çünkü kendimizi çok sevmek için uğraşıyoruz, öyle bir çağdayız. Bu çok tehlikeli bir durum, hepimiz kendimizi dışarıya karşı çok seviyoruz. Aynanın karşısına geçip sürekli bir yerlerimizi yaptırmak istiyorum diyerek gezen insanlar olduk. Öyle narsist bir çağın ortasındayız ki ısırılmış elmayı hepimiz cebimize koyduk, kalbimizde taşıyoruz ve onsuz yapamıyoruz. Sağ ayak bileğini bir yerde unutursun da onu unutmazsın yani öyle bir durum.