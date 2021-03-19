Kavak Yelleri'nin Deniz'iydi... İbrahim Kendirci'den yıllar sonra bomba itiraf!

Sosyal medya çağımızı nasıl etkiliyor? Dijital medyanın gelişimi ile ilgili neler düşünüyorsun?

Çok güzel bir soru geldi, umarım hard disklerimiz yetecektir cevaba. 2012'den sonra bir şeyler oldu gezegene. Galiba bu kıyamet olayı ve Maya takvimi doğruymuş. Bana arkadaşlarım sosyal medyayı neden az kullanıyorsun, bazen hiç yoksun der.

Sen bir ara hiç kullanmıyordun ama...

Evet hiç kullanmıyordum, ben akıllı telefonlardan yeni aldım daha. Özellikle 2012'den sonra şuna çok dikkat etmeye başladığımı fark ettim; çağa ayak uydur ama bir yandan da çağın saldırılarına karşı kendini koru. Bunun için de ölçülü olmak gerektiğini düşünüyorum.