Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton , geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince ortalık yine ona kaldı. Bir süredir koronavinüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan Prens William ile Kate Middleton, çok fazla kamera karşısına geçmiyordu. Ancak çift, son iki gündür çocuklarıyla birlikte yine gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bakın neden...
24.04.2020 11:39
- Son Güncelleme: 24.04.2020 11:39
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