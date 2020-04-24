RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton , geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince ortalık yine ona kaldı. Bir süredir koronavinüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan Prens William ile Kate Middleton, çok fazla kamera karşısına geçmiyordu. Ancak çift, son iki gündür çocuklarıyla birlikte yine gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bakın neden...

24.04.2020 11:39 - Son Güncelleme: 24.04.2020 11:39
Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

Bir süredir koronavinüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan Prens William ile Kate Middleton, çok fazla kamera karşısına geçmiyordu. Ancak çift, son iki gündür çocuklarıyla birlikte yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

Bunun ilk nedeni çiftin en küçük çocuğu, Prens Louis'in iki yaşına girmesi. Küçük Prens'in doğum günü nedeniyle annesi Kate Middleton tarafından çekilen fotoğrafları hem basına servis edildi, hem de çiftin resmi Instagram sayfasından paylaşıldı.

Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

Amatör bir fotoğrafçı olan Middleton'ın, oğlunun pozlarını bu ayın ilk yarısında çektiği açıklandı. Fotoğraflarda küçük Louis'in, ülkesinde koronavirüsle ön saflarda mücadele eden sağlık görevlileri için ellerini gökkuşağı renginde boyadığı görülüyor.

Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

Ardından da tüm aile, dün yine ülkelerindeki sağlık çalışanlarını alkışlarken kameralar karşısına geçti. Yediden yetmişe milyonlarca kişinin, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına saygı için düzenlediği alkış etkinliğine Prens William, Kate Middleton ve üç çocukları da destek verdi.

Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

İşte tüm bu görüntülerde dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Prens Louis'in bir gün önce yayınlanan doğum günü pozlarında üzerinde lacivert -beyaz kareli bir gömlek vardı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Neymar'ın annesi hayatının şokunu yaşadı! 10 gün önce aşkını haykıran Nadina Gonçalves sevgilisinin...
Neymar'ın annesi hayatının şokunu yaşadı! 10 gün önce aşkını haykıran Nadina Gonçalves sevgilisinin...