Kate Middleton ve Prens William alkış etkinliğine katıldı ama... O detay gözlerden kaçmadı

Ardından da tüm aile, dün yine ülkelerindeki sağlık çalışanlarını alkışlarken kameralar karşısına geçti. Yediden yetmişe milyonlarca kişinin, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına saygı için düzenlediği alkış etkinliğine Prens William, Kate Middleton ve üç çocukları da destek verdi.