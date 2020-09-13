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Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid bin Hamad Al-Thani ve ailesi, yaklaşık 10 gündür Bodrum'da tatil yapıyor. 500 bavul ve 180 personel ile Ege'ye demir atan milyarder ailenin, konakladığı 124 metrelik ultra mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarındaydı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıp sürat teknesi ile ringo yapan aile üyelerinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Aile deniz sefası yaparken özel görevliler dürbünle etrafı izledi, sahil güvenlik ise denizden koruma sağladı.

13.09.2020 10:56 - Son Güncelleme: 13.09.2020 10:57
Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid Bin Hamad El-Thani ve ailesinin Bodrum tatili devam ediyor. 10 gündür Bodrum'da olan ailenin konakladığı 124 metrelik ultra mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demir attı.

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Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...

SÜRAT TEKNESİYLE EĞLENCE
Sabah'ın haberine göre; gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıp sürat teknesi ile ringo yapan aile üyelerinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...

Aile deniz sefası yaparken özel görevliler dürbünle etrafı izledi, sahil güvenlik ise denizden koruma sağladı.

Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...

Katar Kraliyet Ailesi'nin yüzen sarayları Bodrum'da büyük ilgi gördü...

Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...
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