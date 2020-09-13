Katar Kraliyet Ailesi’nin ultra mega yatta deniz sefası! Yalıkavak'ta yüzen saray...

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid Bin Hamad El-Thani ve ailesinin Bodrum tatili devam ediyor. 10 gündür Bodrum'da olan ailenin konakladığı 124 metrelik ultra mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demir attı.