Kasaba Doktoru’nun Ömer’i Deniz Can Aktaş’ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Köşe kapmaca oynadılar ama o ünlü oyuncu....

Hayat Bazen Tatlıdır'da Burak, Neredesin Birader dizisinde ise Ali rolüyle yer almıştır. Daha sonra 2017 yılında Star TV'nin Avlu dizisinde Alp isimli yardımcı karaktere hayat vermiştir. Bu rolüyle oldukça beğenilen ve büyük ilgi gören oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde başrol olarak yer almıştır. 2020 yılında Menajerimi Ara adlı dizide Barış rolüyle ekranlarda bulunmuş ve seyirci tarafından büyük bir ilgi görmüştür.