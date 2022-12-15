Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen'e Burak Özçivit'ten dudak uçuklatan hediye! 'Fahriye'me feda olsun' dedi tam 10 Milyon TL'yi gözden çıkardı
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Şimdilerde ikinci bebeğine 7,5 aylık hamile olan Evcen ve Özçivit önceki gün görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ile baş başa yemek yiyen Özçivit'in dudak uçuklatan bir hediye aldığı öğrenildi.
15.12.2022 09:45 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:45
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katılan Burak Özçivit 'Bebek 4,5 aylık oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız.' demişti.