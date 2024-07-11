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Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den 'alkali su' diyeti! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift...

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 8 ayda verdiği 20 kiloyla adeta yeniden doğdu! Üçüncü çocuğunu kucağına aldıktan sonra hamilelik kilolarından kurtulmak için sıkı bir çalışmaya giren güzel oyuncunun, bir deri bir kemik kaldığı iddia edildi. Korel'in bu hızlı değişimi merak uyandırırken, zayıflama sırrı da ortaya çıktı. Korel'in bu çarpıcı değişimi gündem olurken, gözler eşi Halit Ergenç'e çevrildi. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncunun da son dönemde gözle görülür bir şekilde zayıfladığı görüldü. Ergenç'in bu yeni halini eşi Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımıyla gören hayranları, "Acaba Halit Ergenç de eşinin zayıflama formülünü mü uyguluyor?" sorusunu sormaya başladı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 12:16 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:20
Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den ’alkali su’ diyeti! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift... 1

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyarak üç çocuğuyla yoğun bir tempoda hayatlarına devam eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 20 kilo vererek geçirdiği inanılmaz değişimiyle adından sıkça söz ettiren Bergüzar Korel'den sonra, şimdi de eşi Halit Ergenç'in değişimi gündemde.

Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den ’alkali su’ diyeti! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift... 2

Halit Ergenç'in Yeni İmajı Merak Konusu!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, son dönemdeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Bergüzar Korel'in de 20 kilo vererek geçirdiği dönüşümle gündeme gelen çiftten Ergenç, şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den ’alkali su’ diyeti! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift... 3

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan üç çocuklu çift, sağlıklı yaşam konusunda oldukça disiplinli.

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