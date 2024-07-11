Karı koca 8 ayda 25 kilo verdi! Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den 'alkali su' diyeti! 3 çocuklu ve 15 yıldır evli olan çift...

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyarak üç çocuğuyla yoğun bir tempoda hayatlarına devam eden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 20 kilo vererek geçirdiği inanılmaz değişimiyle adından sıkça söz ettiren Bergüzar Korel'den sonra, şimdi de eşi Halit Ergenç'in değişimi gündemde.
Halit Ergenç'in Yeni İmajı Merak Konusu!
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, son dönemdeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Bergüzar Korel'in de 20 kilo vererek geçirdiği dönüşümle gündeme gelen çiftten Ergenç, şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.
Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan üç çocuklu çift, sağlıklı yaşam konusunda oldukça disiplinli.