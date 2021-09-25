Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy spor paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fit hali beğeni topladı herkes onu konuştu
Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy spor paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla dikkat çekti. Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Atasoy, bu kez fit haliyle övgü topladı. Spor yaparken verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Kardeşlerim'in güzeller güzeli oyuncusu Fadik Sevin Atasoy'un çok konuşulan o paylaşımı...
25.09.2021 01:52
- Son Güncelleme: 25.09.2021 01:52
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Fadik Sevin Atasoy, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.