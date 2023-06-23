Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi ilk fotoğraflar geldi! Düğüne ünlüler akın etti 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi bakın kim çıktı!
Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evlendi ilk fotoğraflar geldi! Düğüne ünlüler akın etti! 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi bakın kim çıktı! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakteri ile tanınan genç oyuncu Cihan Şimşek bugün dünyaevine girdi. Miray Daner, Alina Boz, Lizge Cömert, Bilal Yiğit Koçak, Helin Kandemir, Özgü Kaya ve daha bir çok ünlü ismin davetli olduğu düğünden ilk fotoğraflar da gelmeye başladı. İşte Cihan Şimşek'in düğününden ilk kareler...
23.06.2023 21:07 - Son Güncelleme: 23.06.2023 21:36
Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek dünyaevine girdi işte düğünden ilk görüntüler! 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile mutlu günlerinde oyuncuyu yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.
Bez Bebek, Beni Böyle Sev, Medcezir, Hanım Köylü gibi bir çok yapımda rol alan Cihan Şimşek şimdlerde ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi Kardeşlerim'de Oğuzhan karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Kardeşlerim'in sezon finali yapmasıyla oyuncular tatile çıkarken, genç oyuncu Cihan Şimşek de bir süredir merakla beklenilen düğünü organize etti.
Cihan Şimşek, uzun bir süredir sevgilisi Sinem Şimşek ile beraber. Sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraflarını paylaşan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı.