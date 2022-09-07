Kardeşlerim'in mülayim Doruk'uydu! Halit Özgür Sarı'nın gözyaşlarıyla uğurlandığı Kardeşlerim'de yine bir ayrılık! Ölüm sahnesinde havuz kanla doldu
Kardeşlerim dizisi ekranlara geri döndü. Yeni sezona Berk ile Doruk'un kavgası damga vurdu. Kardeşlerim'in yayınlanan yeni fragmanında ortalığın karıştığı görülüyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 58. bölümüyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili gelişmeler izleyiciyi kahredecek. Geçen sezondan önemli oyuncularını kaybeden dizide yeni ayrılıklar mı olacak merak ediliyor. Peki Kardeşlerim Berk öldü mü? Recep Usta Kardeşlerim dizisinden ayrıldı mı? Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı Doruk karakteri hapse mi girecek? İşte yeni bölümden detaylar...
07.09.2022 15:11 - Son Güncelleme: 07.09.2022 15:11
Kardeşlerim'in mülayim Doruk'uydu! Halit Özgür Sarı'nın gözyaşlarıyla uğurlandığı Kardeşlerim'de yine bir ayrılık! Ölüm sahnesinde havuz kanla doldu! Kardeşlerim dizisi yeni sezon bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 57. bölümüyle ekrana gelen dizide yaşananlar nefes kesmişti. Doruk ve Berk arasındaki tartışma korkunç bir sonla bitmişti. 58. bölümde neler olacak çok merak ediliyor.