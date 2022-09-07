Kardeşlerim'in mülayim Doruk'uydu! Halit Özgür Sarı'nın gözyaşlarıyla uğurlandığı Kardeşlerim'de yine bir ayrılık! Ölüm sahnesinde havuz kanla doldu! Kardeşlerim dizisi yeni sezon bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 57. bölümüyle ekrana gelen dizide yaşananlar nefes kesmişti. Doruk ve Berk arasındaki tartışma korkunç bir sonla bitmişti. 58. bölümde neler olacak çok merak ediliyor.