Kardeşlerim'in Harika'sı evliliğinin 4. ayında aşka geldi romantik paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İşte Gözde Türker ve eşi...
Kardeşlerim'in Harika'sı evliliğinin 4. ayında aşka geldi, romantik paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki Gözde Türker, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi ile fotoğraflarını paylaştı. Karelerin altına yazdığı romantik cümlelerle adından söz ettiren Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'in eşine olan aşkı çok konuşulanlar arasına girdi.
26.11.2021 14:56
- Son Güncelleme: 26.11.2021 14:56
Kardeşlerim'in Harika'sı evliliğinin 4. ayında aşka geldi, romantik paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteri ile dikakt çeken oyuncu Gözde Türker, Instagram paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü.
Temmuz ayında uzun süredir aşk yaşadığı Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncu Gözde Türker, evliliklerinin dördüncü ayına özel bir paylaşımda bulundu.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
ATV ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerle rol alan Gözde Türker, temmuz ayında Anıl Güler ile dünyaevine girdi.