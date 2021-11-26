Kardeşlerim’in Harika’sı evliliğinin 4. ayında aşka geldi romantik paylaşımı ortalığı yıktı geçti! İşte Gözde Türker ve eşi...

"Biliyorum bazıları için çok kısa, bazıları için çok iddialı... Biz genç yaşımızda birbirimizi bulduk ve aile olduk. Seni çok seviyorum aşkım. Senden başkası olmazmış! Nice senelerimize. Mutluluğumuz bir ömür, son nefesimize kadar daim olsun."