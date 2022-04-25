RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Doruk'undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! 'Kalbim dolu' diyen Onur Seyit Yaran'ın sevgilisi meğer...

Kardeşlerim'in Doruk'undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! 'Kalbim dolu' diyen Onur Seyit Yaran'ın sevgilisi meğer...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Doruk Atakul karakteri sayesinde kariyerinin zirvesine çıktı Onur Seyit Yaran. 26 yaşındaki yakışıklı oyuncunun hayatı Best Model of Turkey birincisi olmasıyal değişti. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran, Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile olan uyumu ile de göz dolduruyor. Önceki gün hakkında merak edilenleri yanıtlayan Onur Seyit Yaran'ın yaptığı aşk açıklaması bir anda gündeme damgasını vurdu.

25.04.2022 15:33 - Son Güncelleme: 25.04.2022 15:34
Kardeşlerim’in Doruk’undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! ’Kalbim dolu’ diyen Onur Seyit Yaran’ın sevgilisi meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk karakteri ile sürekli gündeme gelen genç oyuncu Onur Seyit Yaran, alışveriş yaptığı esnada magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı. Etiler'de bir AVM'de gezinen Onur Seyit Yaran, hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı. Kendisine gelen soruları yanıtlayan oyuncu aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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Kardeşlerim’in Doruk’undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! ’Kalbim dolu’ diyen Onur Seyit Yaran’ın sevgilisi meğer...

26 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, Etiler'de bir AVM'de alışveriş yaptığı esnada objektiflere yakalandı. Aynı esnada fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmayan Yaran, kendisine gelen sorulara yanıt verdi.

Kardeşlerim’in Doruk’undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! ’Kalbim dolu’ diyen Onur Seyit Yaran’ın sevgilisi meğer...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterine hayat veren 26 yaşındaki başarılı oyuncu Onur Seyit Yaran, magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Dizideki rolünün sevileceğini senaryoyu ilk okuduğunda tahmin ettiğini belirtti.

Kardeşlerim’in Doruk’undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! ’Kalbim dolu’ diyen Onur Seyit Yaran’ın sevgilisi meğer...

Genç oyuncu sektörde en büyük isteklerinden birinin Haluk Bilginer ile karşılıklı oynamak olduğunu dile getirdi. Hala oyunculuk eğitimi aldığını ifade eden Onur Seyit Yaran, hedefinin İspanyol sineması olduğunu söyledi.

Kardeşlerim’in Doruk’undan sevgili itirafı genç kızların kalbi kırık! ’Kalbim dolu’ diyen Onur Seyit Yaran’ın sevgilisi meğer...

Sosyal medyada 3,5 milyon takipçisi bulunan Yaran, hayranlarından ve takip edenlerden hiç kötü yorum almadığını dile getirdi.

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