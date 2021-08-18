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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Bir yanda Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Doruk karateriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran diğer bir yanda Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ancak erken bir şekilde elenen Batuhan Karacakaya. Son günlerin en çok konuşulan bu iki ismi hakkındaki bu gerçek görenleri şoke etti. Bu ikili arasındaki bağı biliyor muydunuz? İşte gerçekler...

18.08.2021 09:00 - Son Güncelleme: 18.08.2021 09:29
Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya ve Kardeşlerim dizisinin genç yıldızı Onur Seyit Yaran arasında şaşırtıcı bir bağ olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Ekranlarda boy gösteren iki yetenekli isim, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Batuhan Karacakaya son olarak katıldığı Survivor'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Onur Seyit Yaran ise rol aldığı Kardeşlerim dizisiyle çok konuşuluyor.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran ve Survivor Batuhan Karacakaya arasındaki gerçek şoke etti! Meğer kardeş gibi...

Batuhan Karacakaya ve Onur Seyit Yaran'ın aynı lisede eğitim aldığı ortaya çıktı.

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