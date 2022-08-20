Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...
atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken yeni yaşını kutluyor. Doğum günü öncesi dizide kardeşini canlandıran Cihan Şimşek'le paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyaya damgasını vurdu.
20.08.2022 09:35 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:35