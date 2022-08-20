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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...

atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken yeni yaşını kutluyor. Doğum günü öncesi dizide kardeşini canlandıran Cihan Şimşek'le paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

20.08.2022 09:35 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:35
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...

Kardeşlerim dizisinde Aybike rolünü oynayan Melis Minkari başarılı performansı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...

20 Ağustos doğum günü olan oyuncu önceki gün dizide kardeşi Oğulcan'ı canlandıran Cihan Şimşek'le bir pozunu paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...

İŞTE O POZ

Öte yandan yeni yaşını kutlayan Melis Minkari'nin yaşı da merak konusu oldu.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...

İşte başta Melis Minkari olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin dekolteli pozu yaktı geçti! Doğum gününe özel paylaşım hem de bakın kiminle...

ÜNLÜLERİN YAŞLARI

Gupse Özay - 30 Temmuz 1984

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