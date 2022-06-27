Kardeşlerim'in Asiye'si bildiğiniz gibi değil! Gerçek hayatta tam bir özgüven abidesi! 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un son paylaşımı yürek hoplattı
Kardeşlerim'in Asiye'si gerçek hayatta bildiğiniz gibi değil! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 56. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Çekimlere ara veren oyuncular soluğu tatil beldelerinde aldı. Fenomen dizinin başrol oyuncusu 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun da şimdilerde sosyal medya hesabından yazlık kıyafetleriyle sık sık paylaşımlar yapıyor. 3 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Kayalıklarda poz veren genç oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
27.06.2022 19:37 - Son Güncelleme: 27.06.2022 19:37
Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Onur Seyit Yaran,Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Kardeşlerim dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması beklenirken oyuncuların şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Su Burcu Yazgı Coşkun'un her paylaşımı olay oluyor. Kardeşlerim ile tanınan genç oyuncunun takipçi sayısı da her geçen gün artıyor. Coşkun'un özellikle son paylaşımı yürek hoplattı. İşte o paylaşım....