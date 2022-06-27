Kardeşlerim’in Asiye’si bildiğiniz gibi değil! Gerçek hayatta tam bir özgüven abidesi! 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun’un son paylaşımı yürek hoplattı

Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Onur Seyit Yaran,Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Kardeşlerim dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması beklenirken oyuncuların şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Su Burcu Yazgı Coşkun'un her paylaşımı olay oluyor. Kardeşlerim ile tanınan genç oyuncunun takipçi sayısı da her geçen gün artıyor. Coşkun'un özellikle son paylaşımı yürek hoplattı. İşte o paylaşım....