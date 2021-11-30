Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan, Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi! Rol arkadaşıyla anılmıştı...
Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan, Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen 'aşk iddiası' hakkında başarılı oyuncu Celil Nalçakan'dan açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine hayat veren rol arkadaşı Ahu Yağtu ile anılmış ancak ikilinin arkadaş oldukları gerçeğinin ortaya çıkması ile haberlerin asılsız olduğu netleşmişti. Bu kez de Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Seçil Gür ile adı aşk iddialarına karışan Celil Nalçakan Instagram'dan yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
30.11.2021 17:19
- Son Güncelleme: 30.11.2021 17:25
AŞK İDDİASINA JET YANIT!
Rol arkadaşı Ahu Yağtu ile anılmıştı... Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan, Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür ile aşk mı yaşıyor?
Seçil Gür, meslektaşı Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan ile boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Aylar önce ayrılan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, birkaç ay önce tekrar yollarını ayırmıştı.
BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER
Tüm bunların ardından Seçil Gür ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının bir süredir 'Kardeşlerim' adlı dizide rol alan oyuncu Celil Nalçakan'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin Cihangir'de birlikte taksiye binerken bile görülmesi aşk iddialarını güçlendirmişti.