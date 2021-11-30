Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan, Serdar Ortaç’ın eski aşkı Seçil Gür ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi! Rol arkadaşıyla anılmıştı...

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili; "Birkaç gündür Magazin sitelerinde çıkan Haberler var. Bunlarla ilgili bir iki kelam etmek isterim... İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani" dedi.