Kardeşlerim’e bomba transfer! Çağla Şimşek fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamları izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. İlgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran diziye, yeni bir isim katıldı. Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan ve renkli gözleriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, Ayşe karakteriyle dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. 8. bölümde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağla Şimşek'in diziye katılması, Kardeşlerim izleyicilerini heyecanlandırdı.

05.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 05.04.2021 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





