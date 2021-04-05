Kardeşlerim’e bomba transfer! Çağla Şimşek fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamları izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. İlgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla gönüllere taht kuran diziye, yeni bir isim katıldı. Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan ve renkli gözleriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, Ayşe karakteriyle dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. 8. bölümde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağla Şimşek'in diziye katılması, Kardeşlerim izleyicilerini heyecanlandırdı.
05.04.2021 13:24
- Son Güncelleme: 05.04.2021 14:10
Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Çağla Şimşek, başrolünde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
10 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak 8. bölümde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Çağla Şimşek, dizide Yiğit Koçak'ın canlandırdığı Ömer karakterinin partneri Ayşe'ye hayat verecek.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NE OLDU?
3 Nisan 2021 Cumartesi günü 7. bölümüyle izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinde; şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünen Nebahat, avukatının Akif'le işbirliği yapması sonucu ters köşe olur. Sinirden deliye dönen Nebahat'ın intikamı ise acı olur.
Harika, annesinin merdivenlerde yuvarlanmasının ardından ortaya çıkan gerçeklerle bir ağabeyi olduğunu öğrenir.
Kadir'in Süsen'le olan yakınlığı Melisa'yı hayal kırıklığına uğratır. Melisa'dan hoşlanan Mert ise bu durumu fırsata çevirmeye çalışır.