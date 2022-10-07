Kardeşlerim'den aşk çıktı 'arkadaşız' dediler sonunda itiraf ettiler! Milyonların gözbebeği çiftin aşkları gerçek oldu ilk kez yan yana
Atv ekranlarınde seyirci karşısına çıkan ve cumartesi akşamlarında liderliği kimselere bırakmayan Kardeşlerim'den aşk çıktı. Milyonların gözbebeği olan, sık sık adlarında aşk haberleri çıksa da 'arkadaşız' diyen ikili önceki akşam katıldıkları bir partide kameralar karşısında aşklarını ilan etti. Peki Kardeşlerim'den çıkan o aşıklar kim? İşte haberin detayları...
07.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:57
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim dizisinden aşk çıktı. Takipçileri sosyal medyada coştu. İşte haberin detayları...
3.sezonuyla atv ekranlarında yayın hayatına devam eden Kardeşlerim'de iki aşığı canlandıran genç oyuncular önceki akşam aşklarını ilan etti.
O iki isim dizide bir dönem Cemile karakterine hayat veren Nilsu Yılmaz ve sinsi Tolga'yı canlandıran Berk Ali Çatal.
Genç oyuncu Nilsu Yılmaz "Öyle haberler çıktı ama çok yakın iki arkadaşız. Bizi aynı dizide partner olduğumuz için yakıştırıyorlar" ifadesini kullanmıştı.