Kardeşiyle cinsiyet değiştirip evlenmişti! Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne iş yapıyor! Fırın temizlikçiliğinden sonra yeni mesleği...
Fırın temizlikçiliğinden sonra yeni mesleği... Rüzgar Erkoçlar, "Emret Komutanım" dizisindeki Foto Fato karakteriyle tanınan bir oyuncudur. Son zamanlarda ise farklı bir mesleğe yönelmiştir. Rüzgar Erkoçlar, fırın temizlikçiliği yaptıktan sonra yeni bir meslek seçmiştir. Rüzgar Erkoçlar'ın yeni mesleği hakkında kesin bilgilere sahip değilim, çünkü son bilgilerim 2021 yılına kadar uzanıyor ve bilgi güncellemesi yapamıyorum. Ancak, Rüzgar Erkoçlar'ın hayatında değişiklikler olduğunu ve yeni bir meslek edindiğini belirtmek mümkündür.
09.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:27
Emret Komutanım dizisi ile yıldızı parlayan Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Artık Rüzgar Erkoçlar adını kullanmaya başlayan oyuncu, 2017 yılında da Tuğba Beyazoğlu evlendi. Rüzgar Erkoçlar verdiği bir röportajda, ''Görüntüm kızdı ama diğer kız çocukları gibi değildim. Barbie'lerle, bebeklerle oynamıyordum. Aklım fikrim erkek oyunlarındaydı. Evcilik oynanacaksa da ben mutlaka baba olacaktım. '' demişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Erkoçlar'ın yeni mesleği ise çok şaşırttı. İşte detaylar...
Emret Komutanım dizisinde rol aldığı 'Foto Fato' karakteriyle tanınan oyuncu Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını aldı.