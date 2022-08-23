Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle gündeme gelmişti... Emine Ün 'bugünün geldiğine inanamıyorum' dedi ilk yorum Pınar Altuğ'dan!
Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle gündeme gelmişti... Emine Ün 'bugünün geldiğine inanamıyorum' dedi ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanan Emine Ün, geçtiğimiz günlerde ihanet iddiasıyla magazin gündeminde yerini almıştı. Eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karışmış konuyla ilgili Emine'den gelen açıklama dikkat çekmişti. Koronavirüs nedeni ile annesi Müzeyyen Bolverdi'yi kaybeden Emine Ün bu kez de Instagram'dan yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Kardeşi ve eski eşinin ihanetiyle gündeme gelmişti... Emine Ün 'bugünün geldiğine inanamıyorum' dedi ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi.
KARDEŞİYLE ESKİ EŞİ...
44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı. Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştı. Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.
Basına yansıyan iddialar sonrasında Tolga Karakaş, avukatı aracalığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, bir yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır."
"AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DEĞİL"
Eski eşinin açıklamalarının ardından Ün de suskunluğunu bozarak avukatı aracalığıyla şu sözlerle açıklama yaptı:
"Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi birtakım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Söz konusu haberler müvekkil bakımından son derece üzücü ve yaralayıcı iken bu haberlerin müvekkilin gündeme gelme çabası olarak lanse edilmesi müvekkilin üzüntüsünü daha da arttırmıştır."