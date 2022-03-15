Kara Bela'nın Burcu'su Seda Bakan siyah bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Plaj pozu sosyal medyayı salladı ‘Kararmaya geldik’
Tatile çıkan Seda Bakan siyah bikinisiyle yakın çekim paylaştı! Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yürüttüğü, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı Kara Bela bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Filmde Burcu karakterini canlandıran Seda Bakan ise kısa sürede gündem oldu. 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019'da kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncunun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Ailesiyle tatile çıkan Bakan'ın siyah bikinisiyle plajda verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. İşte Seda Bakan'ın bikinili o pozu...
15.03.2022 21:19 - Son Güncelleme: 15.03.2022 21:19
Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yürüttüğü, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı Kara Bela bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu.
Filmde Burcu karakterini canlandıran Seda Bakan ise kısa sürede gündem oldu. Özel hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.