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Kapıyı Seyran açınca şok oldu! Yalı Çapkını yeni dönemde neler oluyor?

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını'nın 11 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 78. bölümüne; Ferit'in Diyar kararı damga vurdu. Peki bu bölümde Seyran ile Ferit arasında neler oluyor? İşte Yalı Çapkını son bölümüne dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:03 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 19:03
Kapıyı Seyran açınca şok oldu! Yalı Çapkını yeni dönemde neler oluyor?

Star Tv'de ekranlara gelen Yalı Çapkını'nın 3. sezonu kimileri tarafından sevilirken kimileri tarafından hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor. Uyumları ile dikkat çeken başrol oyuncularının dizinin son bölümünde senaryo gereği yaşadıkları sahneler izleyicileri ikiye bölmüş durumda. Peki 78. bölümde neler oluyor? İşte diziye ilişkin dikkat çeken detaylar...

Kapıyı Seyran açınca şok oldu! Yalı Çapkını yeni dönemde neler oluyor?

"Bu herifin burada ne işi var?"

Dizinin son bölümünde; Diyar'ın odası diyerek çaldığı kapıyı Seyran açınca şok yaşayan Ferit, Sinan'ın "Ne işin var burada?" sorusuna "Ben Diyar'a geldim" yanıtını veriyor. Sinan bu tesadüfe sinirlenirken; herkes odasına çekiliyor. Ferit'e sinirlenen Diyar, bu tesadüfe inanmazken; Sinan da Seyran'a "Bu herifin burada ne işi var?" demişti.

Kapıyı Seyran açınca şok oldu! Yalı Çapkını yeni dönemde neler oluyor?

Olaylar kızışıyor

Seyran'ın "Bunu bana değil, annene sor" yanıtıyla daha da sinirlenen Sinan, "Bu adamın sürekli karşımıza çıkmasından bıktım" diyor. Diyar da "Aklın yan odada kaldı demi Ferit?" diye sorarken; Ferit "Ne söylememi bekliyorsun? Evet, Seyran'ı görünce afalladım. Büyüdüğüm evden ayrılmışım gibi hissettim" diyerek Diyar'ı kızdırmayı başarıyor.

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