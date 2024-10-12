Kapıyı Seyran açınca şok oldu! Yalı Çapkını yeni dönemde neler oluyor?

Star Tv'de ekranlara gelen Yalı Çapkını 'nın 3. sezonu kimileri tarafından sevilirken kimileri tarafından hayal kırıklığı olarak yorumlanıyor. Uyumları ile dikkat çeken başrol oyuncularının dizinin son bölümünde senaryo gereği yaşadıkları sahneler izleyicileri ikiye bölmüş durumda. Peki 78. bölümde neler oluyor? İşte diziye ilişkin dikkat çeken detaylar...

"Bu herifin burada ne işi var?"

Dizinin son bölümünde; Diyar'ın odası diyerek çaldığı kapıyı Seyran açınca şok yaşayan Ferit, Sinan'ın "Ne işin var burada?" sorusuna "Ben Diyar'a geldim" yanıtını veriyor. Sinan bu tesadüfe sinirlenirken; herkes odasına çekiliyor. Ferit'e sinirlenen Diyar, bu tesadüfe inanmazken; Sinan da Seyran'a "Bu herifin burada ne işi var?" demişti.