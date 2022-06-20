Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler ’Adem ve Nagihan Nisa’ya mağlup...’ Ogeday sonrası...

Ogeday'ın elenmesi sonrası sezon ortasında yorumculuktan çıkarıldığı iddia edilen Semih Öztürk konuya dair fikirlerini sosyal medyadan paylaştı.

Survivor Ogeday Girişken'in vedası sonrası Semih Öztürk "En önemli şampiyonluk adayı da gitti. Şaka gibi. Yolun açık olsun Ogeday" yazarak şu analizlerde bulundu: "Bu saatten sonra şu isim şampiyon olacak diyen kişi büyük yanılır. Şunu not edin ama. Kadın şampiyon mottosunu hangi kadın sona kalırsa ağır dillendirecek bu sene ve bu motto bir gün çalışacak.