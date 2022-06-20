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Haberler Magazin Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler 'Adem ve Nagihan Nisa'ya mağlup...' Ogeday sonrası...

Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler 'Adem ve Nagihan Nisa'ya mağlup...' Ogeday sonrası...

Survivor 2022 All-Star'dan önce Atakan Arslan'ın sonra da Ogeday Girişken'in elenmesinin yankıları sürüyor... Daha önce şampiyon olmuş Avatar Atakan ile Ogeday Girişken'in sürpriz bir şekilde elenmesi hala çok konuşulurken, şampiyon üçlüden sadece Adem Kılıççı yarışmaya devam ediyor. Bu elemeler konuşuladursun daha önce Survivor masasından apar topar bir şekilde gönderilen Semih Öztürk'ten çarpıcı bir yorum geldi.

20.06.2022 10:11 - Son Güncelleme: 20.06.2022 10:11
Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler ’Adem ve Nagihan Nisa’ya mağlup...’ Ogeday sonrası...

Survivor All Star finale sayılı günler kala gelenen isim Ogeday Girişken oldu.

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Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler ’Adem ve Nagihan Nisa’ya mağlup...’ Ogeday sonrası...

Avatar Atakan'ın vedasının ardından Survivor Ogeday'ın da elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler ’Adem ve Nagihan Nisa’ya mağlup...’ Ogeday sonrası...

Ogeday'ın elenmesi sonrası sezon ortasında yorumculuktan çıkarıldığı iddia edilen Semih Öztürk konuya dair fikirlerini sosyal medyadan paylaştı.

Survivor Ogeday Girişken'in vedası sonrası Semih Öztürk "En önemli şampiyonluk adayı da gitti. Şaka gibi. Yolun açık olsun Ogeday" yazarak şu analizlerde bulundu: "Bu saatten sonra şu isim şampiyon olacak diyen kişi büyük yanılır. Şunu not edin ama. Kadın şampiyon mottosunu hangi kadın sona kalırsa ağır dillendirecek bu sene ve bu motto bir gün çalışacak.

Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler ’Adem ve Nagihan Nisa’ya mağlup...’ Ogeday sonrası...

O sene bu sene mi hep birlikte göreceğiz. Daha önceki 3 finalist kadın yarışmacı, Nagihan, Merve ve Seda'ya göre Nisa'nın çok büyük avantajı var. Ciddi bir fan grubu olmakla birlikte Z kuşağının önemli temsilcisi.

Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler ’Adem ve Nagihan Nisa’ya mağlup...’ Ogeday sonrası...

İsmini de Nisa suresinden alan bu yarışmacı farklı parametreler birleşince geniş kitlelere hitap eden bir figür.

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