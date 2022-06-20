Kapıdan kovdu bacadan giriyor! Survivor Nisa hakkında olay sözler 'Adem ve Nagihan Nisa'ya mağlup...' Ogeday sonrası...
Survivor 2022 All-Star'dan önce Atakan Arslan'ın sonra da Ogeday Girişken'in elenmesinin yankıları sürüyor... Daha önce şampiyon olmuş Avatar Atakan ile Ogeday Girişken'in sürpriz bir şekilde elenmesi hala çok konuşulurken, şampiyon üçlüden sadece Adem Kılıççı yarışmaya devam ediyor. Bu elemeler konuşuladursun daha önce Survivor masasından apar topar bir şekilde gönderilen Semih Öztürk'ten çarpıcı bir yorum geldi.
20.06.2022 10:11 - Son Güncelleme: 20.06.2022 10:11
Ogeday'ın elenmesi sonrası sezon ortasında yorumculuktan çıkarıldığı iddia edilen Semih Öztürk konuya dair fikirlerini sosyal medyadan paylaştı.
Survivor Ogeday Girişken'in vedası sonrası Semih Öztürk "En önemli şampiyonluk adayı da gitti. Şaka gibi. Yolun açık olsun Ogeday" yazarak şu analizlerde bulundu: "Bu saatten sonra şu isim şampiyon olacak diyen kişi büyük yanılır. Şunu not edin ama. Kadın şampiyon mottosunu hangi kadın sona kalırsa ağır dillendirecek bu sene ve bu motto bir gün çalışacak.