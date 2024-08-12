Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldız ismine bakın! Yeşilçam'ın ela gözlüsü Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! "Yıllar ona hiç acımamış"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve "Kanlı Nigar" ile "Çiçek Abbas" gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan Pembe Mutlu, uzun yıllar sonra yeniden gündemde. 1981 yapımı "Kanlı Nigar" filminde Bedide karakterine hayat veren Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.