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Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas'ın yıldız ismine bakın! Yeşilçam'ın ela gözlüsü Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! "Yıllar ona hiç acımamış"

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve "Kanlı Nigar" ile "Çiçek Abbas" gibi filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan Pembe Mutlu, uzun yıllar sonra yeniden gündemde. 1981 yapımı "Kanlı Nigar" filminde Bedide karakterine hayat veren Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 23:43 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 23:43
Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldız ismine bakın! Yeşilçam’ın ela gözlüsü Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! Yıllar ona hiç acımamış 1

Son günlerde "Kanlı Nigar" filminin yeniden yayınlanması, nostalji severleri harekete geçirdi ve filmde rol alan oyuncuların son halleri merak konusu oldu.

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldız ismine bakın! Yeşilçam’ın ela gözlüsü Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! Yıllar ona hiç acımamış 2

Özellikle Bedide karakteriyle tanınan Pembe Mutlu'nun son görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Pembe Mutlu'nun şimdiki hali hakkında "Yıllar ona hiç acımamış" yorumları yapılıyor.

Kanlı Nigar ve Çiçek Abbas’ın yıldız ismine bakın! Yeşilçam’ın ela gözlüsü Pembe Mutlu’nun son hali ortaya çıktı! Yıllar ona hiç acımamış 3

Şu an 69 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.

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