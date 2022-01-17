Kalp Yarası'nın Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel'in babasını görenler şok! Hık demiş burnundan düşmüş işte annesi ve babası
atv ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan ve kısa süre izleyicinin beğenisini kazanan Kalp Yaras, reytinglerin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Merve Çağıran, Şenay Gürler, İnanç Konukçu, Yonca Şahinbaş gibi isimleri bulunduran Kalp Yarası'nda yıldızını parlatan isimlerden biri de Yaman karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel. Her ne kadar dizide kendinden nefret ettirse de, bu onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun göstergesi. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı. Adeta babasının kopyası gibi.
Yaman karakteri, Hatay'ın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş bir genç. Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi gibi büyümüş olsa da zor bir hayat geçirmiş. Sancakzade ailesinin bireyleri onu kendi evlatları gibi sevmiş olsa da Yaman her zaman kendini onlardan farklı görmüş. Dizide, Yaman'ın 'Yaman Bey' olma hırsı nelerin yaşanmasına sebep olacak merak konusu.
26 Ocak 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel öğrencilik hayatı boyunca çeşitli tiyatro oyunları ile sahne almaya ve müzikle ilgilenmeye başlamış. 2012 yılında İstanbul'a taşınan Adıgüzel, yüksek öğretim eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamış.
'Benim Adım Feuerbach' isimli tiyatro oyunla sahne almaya başlayan genç oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul'da 'Yak Bunu' isimli oyunda yer almıştır. Toprak Can Adıgüzel ilk olarak, Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur.
Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini ve babasını ama özellikle de babasını görünce şaştı. Adeta babasının kopyası gibi. İşte başta Toprak Can Adıgüzel olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri.