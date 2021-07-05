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Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Duyanlara ‘Yok artık’ dedirtti herkes şaştı kaldı

Kalp Yarası'nın Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran ile paylaştığı Kalp Yarası dizisinde Yaman karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Dizinin bu akşam atv ekranlarında gelen ikinci bölümünde tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Televizyon izleyicileri özellikle Adıgüzel'in yaşını merak etti. İnternette "Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Toprak Can Adıgüzel kaç yaşındaymış…

05.07.2021 22:45 - Son Güncelleme: 05.07.2021 22:45
Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Duyanlara ‘Yok artık’ dedirtti herkes şaştı kaldı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam ikinci bölümüyle izleyici ile buluştu. İlk bölümüyle izleyicilerinden tam not alan ve şimdiden geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Yaman karakterini canlandıran Toprak Can Adıgüzel de başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti.

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Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Duyanlara ‘Yok artık’ dedirtti herkes şaştı kaldı

Ünlü oyuncunun, özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Televizyon izleyicileri özellikle Adıgüzel'in yaşını merak etti. İnternette "Toprak Can Adıgüzel kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Duyanlara ‘Yok artık’ dedirtti herkes şaştı kaldı

İşte başta Toprak Can Adıgüzel olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Duyanlara ‘Yok artık’ dedirtti herkes şaştı kaldı

Alina Boz - 14 Haziran 1998

Kalp Yarası’nın Yaman’ı Toprak Can Adıgüzel bakın kaç yaşında çıktı! Duyanlara ‘Yok artık’ dedirtti herkes şaştı kaldı

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