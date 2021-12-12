Kalp Yarası'nın yakışıklı Ferit'i Gökhan Alkan: "Allah plan yapanların en hayırlısıdır"

Çekimleri Antakya'da devam eden 'Kalp Yarası'nı kabul etmenizdeki etkenler nelerdi?

Son birkaç projedir belli bir janrın kalıplarından çok sıyrılamadığım esas adam karakterleri oynuyordum. 'Kalp Yarası' o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı. Kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu.



