Kalp Yarası'nın yakışıklı Ferit'i Gökhan Alkan: "Allah plan yapanların en hayırlısıdır"
Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'KALP YARASI'nın başrol oyuncusu Gökhan Alkan aşkı, "Eğer çatışmaların üzerinden gelemiyorsa, gerçek değildir. Aşk her zaman kazanır" sözleriyle tanımladı. Yakışıklı oyuncu, 'Siz plan yaparsınız, Allah da güler' sözüne inanıyorum" ifadelerini kullandı ve "Allah plan yapanların en hayırlısıdır" dedi.
12.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 12.12.2021 07:00
Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekrana damga vuran, atv'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası'nda Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan, Esquire Dergisi'ne konuştu.
Çekimleri Antakya'da devam eden 'Kalp Yarası'nı kabul etmenizdeki etkenler nelerdi?
Son birkaç projedir belli bir janrın kalıplarından çok sıyrılamadığım esas adam karakterleri oynuyordum. 'Kalp Yarası' o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı. Kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu.