Kalp Yarası'nın Hande'si Merve Çağıran'ın annesi kızını gölgede bıraktı! Anne-kızı yan yana görenler gözlerine inanmadı

Kalp Yarası dizisinde Hande rolüne hayat veren Merve Çağıran bundan önce Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler gibi dizilerde boy göstermiş son olarak Fi dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmişti.

Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir.