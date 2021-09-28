Kalp Yarası'nın fettan Hande'si Merve Çağıran'ın annesi şaşkına çevirdi! Merve de annesinin kopyası ama...
atv ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası ilk günden çok sevildi. Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Merve Çağıran. Rol aldığı Fi dizisiyle hayatlarımıza giren Merve Çağıran'ın şimdiki durağı Kalp Yarası. Dizide Hande Varoğlu karakterine hayat veren 28 yaşındaki oyuncu Merve Çağıran'ın annesini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Merve Çağıran olmak üzere ünlülerin anneleri.
Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir.
Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır.
Merve Çağıran hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. İşte başta Merve Çağıran olmak üzere ünlülerin anneleri.