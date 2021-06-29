Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: "Ona ne kadar benziyorsun"

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Dedesini kaybeden Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Hayranlarından Alkan'a, "Ona ne kadar benziyorsun" , "Seninle gurur duyuyordur" yorumları yorum yağdı. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalp Yarası dizisinde Ferit karakteri ile sevenlerine 'merhaba' diyen karizmatik oyuncu Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

29.06.2021 12:25 - Son Güncelleme: 29.06.2021 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





