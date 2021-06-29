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Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: "Ona ne kadar benziyorsun"

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Dedesini kaybeden Gökhan Alkan acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Hayranlarından Alkan'a, "Ona ne kadar benziyorsun" , "Seninle gurur duyuyordur" yorumları yorum yağdı. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalp Yarası dizisinde Ferit karakteri ile sevenlerine 'merhaba' diyen karizmatik oyuncu Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

29.06.2021 12:25 - Son Güncelleme: 29.06.2021 12:30
Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: Ona ne kadar benziyorsun

"ONA NE KADAR BENZİYORSUN"

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası dizisinin çekimleri için gittiği Hatay'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken başarılı oyuncu Gökhan Alkan, dedesini kaybettiğini açıkladı.

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Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: Ona ne kadar benziyorsun

Dedesinin fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşıp minnetini dile getiren Alkan, "Atam! Allah senden razı olsun. Allah'a emanet ol. 23.06.2021" notunu yazdı.

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: Ona ne kadar benziyorsun

İşte dedesine benzetilen Gökhan Alkan'ın ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: Ona ne kadar benziyorsun

MEHMET ŞEVKİ SÖZEN

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'dan kahreden haber! Hayranlarından yorum yağdı: Ona ne kadar benziyorsun

MEHMET ŞEVKİ SÖZEN'İN EŞİ