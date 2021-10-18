Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler'in sevgilisi çıka çıka kim çıktı dünyaca ünlü! Aşklarını sessiz sedasız yaşıyorlar
atv ekranlarının yeni fenomeni Kalp Yarası. Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi yeni kuşak isimlerin yanı sıra, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş gibi usta oyuncuları da bulunduran Kalp Yarası, pazartesi akşamları reytinglerin zirvesinde. Dizi de Sancakzade konağının dediğim dedik hanımı Azade'yi canlandıran Şenay Gürler hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle hayran bırakıyor. Şenay Gürler hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Şenay Gürler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Kalp Yarası'ndaki performansıyla diziye damgasını vuran Şenay Gürler, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.
28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.
1992 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts,Nicole Kidman, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım,Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk. Telefon müşterileri Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni aradıklarında kendilerine Şenay Gürlersesi cevap verdi.
Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra,Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı.
Şu sıralar Kalp Yarası'nda Azade karakterine hayat veren Şenay Gürler'in büyük aşkı bakın kim çıktı. İşte başta Şenay Gürler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgililer.