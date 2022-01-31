Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in annesini gören 'maşallah' demeden edemedi! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'ndan başrolü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaşan Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Tanrısevsin, bu kez annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken Deniz Tanrısevsin güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in güzeller güzeli annesi...
31.01.2022 15:38
- Son Güncelleme: 31.01.2022 15:38
Yağmur Tanrısevsin, atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle gönüllere taht kurdu. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not alan Tanrısevsin, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesi Deniz Tanrısevsin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.