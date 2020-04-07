Haberler Galeri Magazin Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

2018 yılında aramızdan ayrılan 'Kaldırım Serçesi' lakaplı usta oyuncu Gülriz Sururi'nin bıraktığı mirasın paylaşımı yapıldı. Sururi ölmeden bir müddet önce mal varlığını bazı kurum ve vakıflara bağışlarken, bazı gayrimenkullerini de manevi kızı Miraç Zeynep Taner'e bıraktı. Vasiyeti açıklanan Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi'nin mirasına sürpriz varis çıktı!

07.04.2020 09:50 - Son Güncelleme: 07.04.2020 10:34
Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

İki yıl önce vefat eden Gülriz Sururi'nin vasiyeti açıklandı. Manevi kızı Miraç Zeynep Tamer mirası için mahkemeye başvurdu; ancak Sururi'nin üçüncü kuşaktan büyük amcası Ali Nazif ve Demet Alim'in 1962 doğumlu kızı yaşadığı tespit edilince sürpriz bir mirasçı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

2018 yılında aramızdan ayrılan 'Kaldırım Serçesi' lakaplı usta oyuncu Gülriz Sururi'nin bıraktığı mirasın paylaşımı yapıldı. Sururi ölmeden bir müddet önce mal varlığını bazı kurum ve vakıflara bağışlarken, bazı gayrimenkullerini de manevi kızı Miraç Zeynep Taner'e bıraktı.

Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

Günaydın'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda Taner, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve Nesrin Vakfı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kendisine bırakılan gayrimenkullerin tespit edilmesini istedi. Tereke davası sırasında Sururi'ye ait vasiyetname de açıldı.

Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

Sururi'nin vasiyetnamesinde; Beyoğlu'nda, Erdek ve Avşa adalarında evler, motorlu taşıtlar, banka mevduatları ve arşiv niteliği taşıyacak özel eşyalarının olduğu belirlendi.

Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

Öte yandan mahkeme, Sururi'nin ziynet eşyalarının teslim edileceği akrabasının bulunup bulunmadığının belirlenmesini istedi.

Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

Sururi'nin eski eşi Engin Cezzar'dan boşandığı, çocuklarının olmadığı, annesinin-babasının, büyük dedesinin, dedesinin kardeşi olan büyük amcasının da vefat ettiği ortaya çıktı.

Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

SÜRPRİZ VARİS!

Ancak oyuncunun, üçüncü kuşaktan ise büyük amcası Ali Nazif ve Demet Alim çiftinin 1962 doğumlu kızının yaşadığı tespit edildi. 58 yaşındaki Çiğdem Sururi'ye, Sururi'nin kişisel olarak kullandığı yüklü miktarda ziynet eşyası miras olarak devredildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı! Herkes şoke oldu
Müge Anlı aslen nereli olduğunu canlı yayında açıkladı! Herkes şoke oldu