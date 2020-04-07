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Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi’nin mirasına sürpriz varis! Yıllar sonra yaşadığı ortaya çıktı...

2018 yılında aramızdan ayrılan 'Kaldırım Serçesi' lakaplı usta oyuncu Gülriz Sururi'nin bıraktığı mirasın paylaşımı yapıldı. Sururi ölmeden bir müddet önce mal varlığını bazı kurum ve vakıflara bağışlarken, bazı gayrimenkullerini de manevi kızı Miraç Zeynep Taner'e bıraktı. Vasiyeti açıklanan Kaldırım Serçesi Gülriz Sururi'nin mirasına sürpriz varis çıktı!

07.04.2020 09:50 - Son Güncelleme: 07.04.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





