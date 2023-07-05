Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz durdu durdu bombayı patlattı "Sevgilisi mi o?" Sarmaş dolaş anları paylaştı sosyal medya sallandı
Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros bu kez sevgilisi olduğu düşünülen biriyle sarmaş dolaş görüntülerini paylaştı. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar.
05.07.2023 14:32 - Son Güncelleme: 05.07.2023 15:13
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.