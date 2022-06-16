Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatile çıktı güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan’ın gelin adayı kendinden geçti

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.