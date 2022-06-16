Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros tatile çıktı güllü dallı mayosuyla paylaştı! Seda Sayan'ın gelin adayı kendinden geçti
Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren, bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Solmaz Çiros mayolu paylaşıyla olay oldu bu kez.
16.06.2022 15:44 - Son Güncelleme: 16.06.2022 15:44
18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.
Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.
Evlilik programında bir dönem oldukça popüler olan Solmaz Çiros sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ekranlara ilk çıktığı yıllarda 55 kilo olduğunu söyleyen Solmaz Çiros son hali ile takipçilerini şok etmişti.