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Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan'ın gelin adayı Solmaz'ı gören şok "Allahım o işemiş mi arkası ne öyle?" Son haliyle bir kez daha...

Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan'ın gelin adayı Solmaz'ı gören şok "Allahım o işemiş mi arkası ne öyle?" Son haliyle bir kez daha...

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Düğünlerde sahne de alan Solmaz Çiros'un son paylaşımı yine olay oldu. Çiros'un paylaşımına binlerce yorum geldi.

23.06.2023 14:48 - Son Güncelleme: 23.06.2023 14:48
Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz’ı gören şok Allahım o işemiş mi arkası ne öyle? Son haliyle bir kez daha...

Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros yine yaptı yapacağını.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz’ı gören şok Allahım o işemiş mi arkası ne öyle? Son haliyle bir kez daha...

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz’ı gören şok Allahım o işemiş mi arkası ne öyle? Son haliyle bir kez daha...

Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Şimdilerde düğünlerde sahne alıyor ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz’ı gören şok Allahım o işemiş mi arkası ne öyle? Son haliyle bir kez daha...

Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros, özellikle yaptığı dans paylaşımlarıyla devamlı sosyal medyanın gündemine geliyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz’ı gören şok Allahım o işemiş mi arkası ne öyle? Son haliyle bir kez daha...

Daha önce de bir albüm çıkaran Solmaz Çiros geçtiğimiz günlerde stüdyo paylaşımı yapmıştı.

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