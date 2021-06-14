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Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi hayran bıraktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik, Kahraman Babam dizisiyle ekranlara geri döndü. Kurtlar Vadisi, Kalbim Seni Seçti, Söz, Ramo, Mavera gibi dizilerin ardından Kahraman Babam'da rol alan Görkem Sevindik'in özel hayatı merak ediliyor. Özel hayatını arka planda tutmayı seven Görkem Sevindik'in sevgilisi merak ediliyordu. Görkem Sevindik'in sevgilisi hepimizin tanıdığı bir basketbolcu çıktı, bakın kim. İşte başta Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

14.06.2021 11:23 - Son Güncelleme: 14.06.2021 11:23
Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi hayran bıraktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...

Kırmızı Kamyon dizisinde Uğur rolüne hayat veren oyuncu Görkem Sevindik, son dönemin başarılı isimleri arasında yer alıyor. Birçok dizide yer alan Sevindik, Show TV'nin Kırmızı Kamyon dizisinde rol alıyor.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

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Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi hayran bıraktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi hayran bıraktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur. İşte başta Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi hayran bıraktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

Kahraman Babam'ın Uğur'u Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi hayran bıraktı! İşte Görkem Sevindik'in sevgilisi...