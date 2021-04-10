Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi
Yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem olan ünlü model Özge Ulusoy, "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyerek estetik iddialarını net bir dille yalanlasa da bir türlü hayranlarını ikna edemiyor. Ünlü model, geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla sık sık gündeme geliyor. Ulusoy, son olarak ise makyajı bozulmasın diye kafasına çöp poşeti geçirilen anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşmıştı ve bu görüntülerle çok konuşulmuştu. Ulusoy, sosyal medyaya damga vuran paylaşımı hakkında ilk kez konuştu.
Film hakkında detay vermekten kaçınan Ulusoy, çok konuşulan sosyal medya paylaşımının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Gelen yorumlar beni çok güldürdü. Normalde bu işlemi eşarpla falan yapıyoruz. O gün orada bir şey bulamayınca çöp poşetiyle yapmak zorunda kaldım. Sonuçta 3-4 kıyafet değiştiriyorum bir defile de bu işlemi yapmadan olmaz"