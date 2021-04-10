Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

Film hakkında detay vermekten kaçınan Ulusoy, çok konuşulan sosyal medya paylaşımının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Gelen yorumlar beni çok güldürdü. Normalde bu işlemi eşarpla falan yapıyoruz. O gün orada bir şey bulamayınca çöp poşetiyle yapmak zorunda kaldım. Sonuçta 3-4 kıyafet değiştiriyorum bir defile de bu işlemi yapmadan olmaz"