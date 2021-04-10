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Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

Yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem olan ünlü model Özge Ulusoy, "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyerek estetik iddialarını net bir dille yalanlasa da bir türlü hayranlarını ikna edemiyor. Ünlü model, geçmiş yıllara ait fotoğraflarıyla sık sık gündeme geliyor. Ulusoy, son olarak ise makyajı bozulmasın diye kafasına çöp poşeti geçirilen anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşmıştı ve bu görüntülerle çok konuşulmuştu. Ulusoy, sosyal medyaya damga vuran paylaşımı hakkında ilk kez konuştu.

10.04.2021 15:03 - Son Güncelleme: 10.04.2021 15:39
Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy'dan ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

Özge Ulusoy, geride bıraktığımız gün Etiler'de kameralara yansıdı. Zarif giyim tarzıyla beğeni toplayan Ulusoy, ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yeni projelerinden bahseden ünlü model, sinema filmiyle beyazperdede olacağını söyledi.

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Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy'dan ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

Ulusoy, "Yarın set başlıyor, romantik komedi tadında bir film olacak. Yıllardır güzel bir projede rol almak istiyordum. Bu proje içime çok sindi" ifadelerini kullandı.

Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy'dan ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

Film hakkında detay vermekten kaçınan Ulusoy, çok konuşulan sosyal medya paylaşımının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Gelen yorumlar beni çok güldürdü. Normalde bu işlemi eşarpla falan yapıyoruz. O gün orada bir şey bulamayınca çöp poşetiyle yapmak zorunda kaldım. Sonuçta 3-4 kıyafet değiştiriyorum bir defile de bu işlemi yapmadan olmaz"

Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy'dan ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

Ünlü model Özge Ulusoy, makyajı bozulmasın diye kafasına çöp poşeti geçirildiği anları Instagram hesabında "Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı. Ulusoy'un paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Kafasına çöp poşeti geçirilen Özge Ulusoy'dan ilk kez konuştu! Ünlü model yapılan yorumlara bakın ne dedi

2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan Özge Ulusoy'un bu paylaşımının ardından yıllar içindeki değişimi tekrar gündeme gelmişti.
İşte başta Özge Ulusoy olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…