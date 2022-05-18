Kadırgalının o hallerini gören hayranları endişelendi! Seda Sayan ile biricik eşi Çağlar Ökten'in arasına kara kedi mi girdi? Oğulcan Engin'den veto yemişti...

Seda Sayan'ın özel hayatında olaylar bitmiyor. ''Ben flört etmeyi bilmiyorum evleniyorum.'' diyen Sayan geçtiğimiz günlerde 7. kez nikah masasına oturmuştu. 59 yaşındaki şarkıcının düğününe biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamıştı. Anne-oğlun arasındaki soğukluk magazini sallarken balayından dönen ünlü şarkıcının müstakbel eşi ile görüntü vermek istememesi akıllarda soru işareti bıraktı. Kadırgalının o hallerini gören hayranları endişelendi. Peki Seda Sayan ile biricik eşi Çağlar Ökten'in arasına kara kedi mi girdi? İşte detaylar...