Kadir İnanır'a 'boynundan öpüvereyim' demişti! Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'su Sevtap Parman şimdi 63 yaşında! Yıllar cazibesini silmiş süpürmüş

Bir zamanlar güzelliğiyle dillere destan olan Parman'ın son hali, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarına sebep oluyor. Yüzündeki çizgiler, yaşamının ve kariyerinin izlerini taşıyor. Yeşilçam'ın hızlı ve acımasız temposundan uzak, kendi kabuğuna çekilen Parman, tıpkı diğer pek çok Yeşilçam yıldızı gibi gözlerden uzak, sakin bir hayatı tercih ediyor.

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''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''

Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. "E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız."