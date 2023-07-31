Kadir Ezildi kamerayı kapattığını sandı! Takipçilerine küfür şoku! "Siz eşşeğin..."

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ve temizlik tutkunu fenomen Kadir Ezildi, son zamanlarda yaptığı küfürlü açıklamayla gündeme oturdu. Kamerayı kapattığını zanneden Ezildi söyledikleriyle takipçilerini şoke etti. TLC ekranlarında yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla ünlenen Ezildi, daha sonra "En Hamarat Benim" yarışmasının sunuculuğunu üstlenerek adından söz ettirmeye devam etmişti. Sosyal medyada da aktif bir şekilde takipçileriyle etkileşimde bulunan Ezildi, son reklam çekimi sırasında yaşadığı kamera kapatma kazasıyla herkesi şoke etti. İşte o anlar...
Türkiye'nin temizlik aşığı fenomeni Kadir Ezildi, son reklam çekiminde unutulmaz bir kamera kazasına imza attı ve sosyal medya adeta çalkalandı! Ezildi'nin titizliği ve komik tavırlarıyla tanınan imajına gölge düştü. İşte şoke eden o anlar...
Kadir Ezildi, bir diş macunu reklamının çekimleri için kameraların karşısına geçti. Kendine özgü komik tavırlarıyla dikkat çeken fenomen, çekim sırasında kameranın kapalı olduğunu fark etmedi.
Kamerayı kapattığını unutan Kadir Ezildi'den ağır küfürler | VİDEO
Kadir Ezildi, diş macunu reklamı yaptıktan sonra kamera kapanmadan "Eşeğin s...ni alırsınız" dediği videoyu paylaşıp hemen sildi.