Kadir Doğulu olayı nedir, ne oldu, aldattı mı? Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı? Kadir Doğulu, Neslihan Atagül kimdir?
Magazin dünyası bunu konuşuyor! Görüntüleri görenler internet arama motorlarında ''Kadir Doğulu olayı nedir, ne oldu, aldattı mı? Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı? '' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Sosyal medyada ''Meğer her şey yalanmış...''' ''Hüngür hüngür ağlasın'' yorumları yapıldı. Peki Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı, son durum ne, açıklama gledi mi? Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında bir kadınla dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun ihanet iddiası ortalığı karıştırdı. Peki Kadir Doğulu olayı nedir, ne oldu, aldattı mı? Kadir Doğulu Neslihan Atagül ayrıldı mı, boşandı mı?
KADİR DOĞULU OLAYI NEDİR, NE OLDU, ALDATTI MI?
Son dakika magazin haberleri... Kadir Doğulu'nun bir kadınla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan video herkesi şoke etti.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri olay oldu.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.