Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ayrıldı mı? Kadir Doğulu ayrılıkla ilgili açıklamada bulundu

"HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAR"

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre Doğulu, "Herkes istediği gibi yaşar. Sizlerle karşılaşmak gibi bir sıkıntımız yok. Burada konuştuğumuz şeyler ekrana farklı yansıyınca hoşumuza gitmiyor. Koruma gereği hissediyor olabiliriz. Aslında biz dışarı çıkıyoruz, sizinle karşılaşmıyoruz. Gittiğimiz yerler pek sizinle karşılaşabileceğimiz yerler değil. Hoş karşılaşmak da hicap duyacağımız bir şey değil." ifadelerini kullandı.