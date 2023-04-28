Kadir Doğulu ifşalarına hazır olun "Üniversiteli bir kıza da imam nikahı kıydı o kadınlar da anne kız ev görüntülerini Neslihan Atagül izledi"
Magazin gündemi günlerdir Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftini konuşuyor... Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda 2 kadınla samimi bir halde görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası, Doğulu hakkında ortaya çıkanlar akıllara zarar cinsten. Çiftin boşanacağını iddia eden Onur Akay'dan akıllara durgunluk veren açıklamalar geldi. Kadir Doğulu'nun o akşam görüntülendiği kadınların anne-kız olduğunu, evde çekilen başka görüntüler olduğunu ve Neslihan Atagül'ün bu görüntüleri izlediğini söylediği. Ayrıca Doğulu'nun üniversiteli bir kıza da imam nikahı kıydığını söyleyen Akay'ın iddiaları bitmek bilmiyor...
28.04.2023 09:46 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:46
Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda çekilen görüntüleri sonrası ortaya çıkanlar akıl alır gibi değil. İşte detaylar...
Tüm bu yaşananların ardından Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül önceki gün Kadıköy'de el ele görüntülenince kafalar karışmıştı. Onur Akay ise çiftin boşanacaklarını, Atagül'ün annesinin devreye girdiğini söyleyince kafalar karışmıştı.
Bu iddialar sonrası Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Onur Akaya, Kadir Doğulu hakkında öyle şeyler anlattı ki akıl alır cinsten değil.