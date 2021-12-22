Kaderimin Oyunu'nun Zahide'si Esra Dermancıoğlu paylaştı kızını gören dilini ısırdı! Sosyal medya sallandı ilk yorum Hülya Avşar’dan!
Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Dermancıoğlu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı ve kızı Refia ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Demet Evgar, Beren Saat, Seda Sayan ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Hülya Avşar'dan geldi. Öte yandan Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kızı Refia...
22.12.2021 00:11
- Son Güncelleme: 22.12.2021 00:11
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esra Dermancıoğlu, son olarak kızı Refia ile balonların arasında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımının altına 'Kızım geldi' notunu ekleyen Esra Dermancıoğlu'nun Refia ile verdiği poz, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
ÜNLÜLER KAYITSIZ KALMADI
Demet Evgar, Beren Saat, Seda Sayan ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Hülya Avşar'dan geldi. Hülya Avşar, anne-kızın samimi pozuna emojilerle birlikte "Ohhhh ne güzel" yorumunda bulundu.