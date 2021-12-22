Kaderimin Oyunu’nun Zahide’si Esra Dermancıoğlu paylaştı kızını gören dilini ısırdı! Sosyal medya sallandı ilk yorum Hülya Avşar’dan!

ÜNLÜLER KAYITSIZ KALMADI

Demet Evgar, Beren Saat, Seda Sayan ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Hülya Avşar'dan geldi. Hülya Avşar, anne-kızın samimi pozuna emojilerle birlikte "Ohhhh ne güzel" yorumunda bulundu.