Kaderimin Oyunu’nun Cemal’i Akın Akınözü’nün annesi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü'nün annesi bakın hangi oyuncu çıktı! Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, son olarak başrollerini Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Akın Akınözü'nün hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sandra Pestemalciyan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Akınözü hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi...
07.01.2022 18:52
- Son Güncelleme: 07.01.2022 18:52
Son olarak Kaderimin Oyunu dizisi ile izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde boy gösteren Akınözü, oyunculuğunun yanı sıra Sandra Pestemalciyan ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettirdi.