Kaderimin Oyunu’nun Asiye’si Öykü Karayel’in minik oğluna bakın! Can Bonomo ‘benim kopyam gibi’ demişti sosyal medyada ilgi odağı oldu
Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si Öykü Karayel'in minik oğluna bakın! Başrollerini Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, verdiği bir röportajda annelik üzerine konuştu. 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile nikah masasına oturan ve 2021'de anne olan ünü oyuncunun oğlu Roman ise merak konusu oldu. Bonomo'nun bir röportajında "Benim kopyam gibi" dediği Roman'ı gören hayran kaldı. Ünlü çiftin minik oğulları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Öykü Karayel'in sevimli oğlu Roman...
08.04.2022 22:36 - Son Güncelleme: 08.04.2022 22:36
Kaderimin Oyunu dizisine Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, bir derginin yani sayısı için röportaj verdi ve annelik üzerine konuştu.
2018 yılında nikah masasına oturduğu Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Karayel'in oğlu Roman'ı gören adeta hayran kaldı.